Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin : Rhein-Sieg-Kreis richtet Impfstelle für Kinder ein

Sankt Augustin Der Rhein-Sieg-Kreis will ab dem 17. Dezember eine Impfstelle für Kinder zwischen fünf und elf Jahren einrichten. Dafür kooperiert der Kreis mit der Kinderklinik in Sankt Augustin.

Auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren soll es im Rhein-Sieg-Kreis in Zukunft eine zentrale Impfstelle geben. Der Kreis teilte am Montag mit, dass er die Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin damit beauftragt hat, dieser Personengruppe ein Impfangebot zu unterbreiten. Dies geschehe im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis und Kinderklinik, mit der die erfolgreiche Zusammenarbeit im Kampf gegen Corona fortgesetzt werde. Auf dem Gelände der Kinderklinik war bis Ende September bereits das Impfzentrum des Kreises untergebracht.

Bei der Vorstellung der Impfstelle in Meckenheim, die am Dienstag ihren Betrieb aufnimmt, nannte Landrat Sebastian Schuster Freitag, 17. Dezember als Startdatum für die zentralen Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA stufte in der vergangenen Woche den Impfstoff von Biontech als sicher und wirksam für Kinder ab fünf Jahren ein und gab damit grünes Licht für die Zulassung in dieser Altersgruppe. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) steht allerdings noch aus. Sie soll bis zum Jahresende vorliegen, „möglichst bis zum Start der Auslieferung des Kinder-Impfstoffs an die Länder“, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens. Das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Konzern Pfizer haben angekündigt, am 13. Dezember mit der europaweiten Auslieferung des Kinderimpfstoffes zu beginnen. Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn hatte sie Anfang Dezember noch für den 20. Dezember avisiert.