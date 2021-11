Angebote in Meckenheim und Sankt Augustin : Rhein-Sieg-Kreis bekommt zwei neue Impfstellen

Die mobilen Impfangebote werden, wie hier in Bornheim, rege angenommen. Foto: Axel Vogel

Rhein-Sieg-Kreis Landrat Sebastian Schuster geht davon aus, dass Land und Bund beim Impfangebot weiter nachbessern müssen. Am Donnerstag klärte er mit den Bürgermeistern aus Meckenheim und Sankt Augustin über die beiden neuen Impfstellen auf.

„Das wird nicht ausreichen.“ Auch wenn das ständige Impfangebot der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie der mobilen Impfteams ab kommender Woche durch zwei Impfstellen ausgebaut wird, dämpft Landrat Sebastian Schuster (CDU) die Erwartungen. „Ich bin mir sicher, dass das Angebot noch wesentlich weiter ausgebaut werden muss, wenn wir der Pandemie Herr werden wollen“, sagte Schuster am Donnerstag.

Zwei neue Impfstellen sollen entstehen. Die Impfstelle im Rechtsrheinischen soll am Dienstag, 30. November, in der huma Shopping Welt in Sankt Augustin eröffnet werden – direkt an der Ecke zur Stadtbahnhaltestelle der 66 in einem leer stehenden Lokal, das von außen und aus dem Einkaufszentrum erreichbar ist. Geimpft wird von Dienstag bis Samstag jeweils von 12 bis 18 Uhr. Fünf Ärzte sollen etwa 600 Impfungen pro Tag durchführen.

Vier Impfärzte für Meckenheim

Vier Ärzte stehen in in Meckenheim bereit, im ehemaligen Verwaltungsgebäude Im Ruhrfeld 16 in Meckenheim-Süd. Die linksrheinische Impfstelle soll aber erst am Dienstag, 7. Dezember, an den Start gehen. Es gelten dieselben Öffnungszeiten wie in Sankt Augustin. Die Kapazitäten lassen etwa 480 Impfungen am Tag zu.

„Wenn wir von Anfang an ein zweites Impfzentrum im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis bekommen hätten, hätten wir einen größeren Impferfolg haben können“, sagte Schuster. „Wenn die Erreichbarkeit besser ist, ist auch die Impfbereitschaft größer.“ Beide Zentren werden vom Land finanziert, die Kassenärztliche Vereinigung stellt die Impfärzte. Der Kreis rekrutiert zurzeit das übrige Personal. Nur mit eigenen Kräften sei das alles nicht zu bewerkstelligen, sagte Ingo Freier, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz des Rhein-Sieg-Kreises. Es müssten Medizinische Fachangestellte (MFA), Personal an der Registration, für die Nachbetreuung und die Ausstellung der Impfzertifikate sowie Mitarbeiter, die für Sicherheit sorgen, bereitgestellt werden. Die kommunalen Ordnungsämter unterstützen die Impfstellen. Beim alten Impfzentrum in der Kinderklinik habe die KV mit einer Zeitarbeitsfirma zusammengearbeitet, mit der auch der Kreis jetzt eine Kooperationsvereinbarung getroffen habe, sagte Schuster: „Das waren gute Leute, von denen wir sogar einige bei der Kreisverwaltung übernommen haben.“

Wer sich impfen lassen kann

Impfen lassen können sich alle Impfwilligen ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff von Biontech. Die Auffrischungsimpfung, die sogenannte Booster-Impfung, kann gemäß der aktuellen Stiko-Empfehlung und des aktuellen Erlasses des Landesgesundheitsministeriums jeder machen, dessen zweite Impfung sechs Monate zurückliegt. Impfttermine sind demnächst über das Internet zu buchen und zwar unter rsk.impfsystem.de/visitor. Der Kreis informiert, wenn die Terminbuchung freigeschaltet ist. 40 Prozent der Termine werden für Laufkundschaft bereitgehalten.