Langer Rückstau in Sankt Augustin : Stoppende Autofahrer sorgen für Verkehrschaos am Impfzentrum

Sankt Augustin Anhaltende Autofahrer vor der Kinderklinik sorgen für einen Rückstau bis auf die Bonner Straße. Dabei ist ein Sicherheitsdienst vor Ort, der das verhindern soll.

Das Impfzentrum an der Kinderklinik in Sankt Augustin sorgt weiter für Aufregung. Am Mittwochnachmittag schilderte ein Augenzeuge, wie Kräfte des Sicherheitsdienstes am Impfzentrum mehrfach Türen von Autos zuhielten und damit Personen, die direkt bei der Registrierung aussteigen wollten, dies verwehrten.