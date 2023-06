170 Tänzerinnen und Tänzer aus der gesamten Region In Sankt Augustin grassiert das Line Dance-Fieber

Beim Line Dance-Nachmittag der „Dizzy Line Dancers“ vom Tanzsportkreis Sankt Augustin (TSK) ist es an diesem Sonntag rappelvoll. Aus den Saal-Lautsprechern klingt der Carpenters-Hit „Sweet, Sweet Smile“. Beeindruckend synchron bewegen sich um die 80 Tänzerinnen und Tänzer über das Parkett, aufgestellt in mehreren Reihen. Was einer macht, das machen alle. Ein Schritt nach vorne, eine halbe Drehung – die Reihen gehen mit. Jetzt wieder einen Schritt nach vorne, aber eine Vierteldrehung – alle Reihen machen mit. Als nächstes tippen 80 Füße kurz mit der Hacke auf, dann rechtes Bein vor dem linken gekreuzt – synchron wie im Tanzfilm. Zuletzt noch ein frecher Kick von 80 Fußspitzen – und es geht von vorne los. „I Gonna See Your Sweet, Sweet Smile Every Day“, klingt es aus den Lautsprechern. Der Nachmittag kann beginnen.