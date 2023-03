Lesung in der Hochschulbibliothek Irina Kilimnik ist zu „Gast auf dem Sofa“ in Sankt Augustin

Irina Kilimnik beschreibt in „Sommer in Odessa“ nicht nur das Leben der ungewöhnlichen Familie. In ihrem Roman thematisiert die in Berlin lebende Autorin auch den Schatten, den die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim über das Leben der Menschen in Odessa wirft. Deutlich wird auch an mehreren Stellen des Romans, dass sich die Menschen in Odessa offenbar nicht einheitlich als Ukrainer oder Russen verstehen. Identität spielt in dem Roman eine zentrale Rolle – besonders vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und Kilimniks ukrainischen Wurzeln. Die russisch-deutsche Schriftstellerin Alina Bronsky bezeichnet Kilimniks ersten Roman als einen „meisterhaften Balanceakt zwischen Herz, Witz und Nostalgie“.