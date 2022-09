Eröffnung für Januar 2024 geplant : Neuer Standort für das Jobcenter Sankt Augustin

So könnten die neuen Büros aussehen: Anja Roth (l.) und Pressesprecherin Sabine Schultz stellen die Pläne vor. Foto: Dylan Cem Akalin

Sankt Augustin Das Jobcenter Sankt Augustin zieht in einen Neubau, der zurzeit an der Ecke Bonner Straße/Südstraße errichtet wird. Ab Januar 2024 werden die Kunden dort empfangen. So sollen die neuen Arbeitsplätze im Jobcenter aussehen.