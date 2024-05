Jobmesse in Sankt Augustin Mehr Selbstbewusstsein für Frauen in der Berufswelt

Die Messe in Sankt Augustin gibt den Besucherinnen in drei Workshops wichtige Hilfen für die Berufstätigkeit an die Hand: Darin stellen die Organisatorinnen Online-Tools vor, um im digitalen Arbeitsalltag den Überblick zu bewahren, geben Bewerbungstipps und beraten bei Fragen im inklusiven Arbeitsmarkt. Um 9.30 Uhr lädt der Bonner Verein für Pflege- und Gesundheitsberufe zu einem Vortrag über Wege in den Pflegeberuf ein. Im Anschluss, um 10.45 Uhr, erfahren die Besucherinnen in einem Vortrag, wie sie wichtige Kontakte in der Arbeitswelt knüpfen und strategisch für sich nutzen können.