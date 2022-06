Leistungsnachweis der Jugendfeuerwehren : Keine Sorgen um den Feuerwehrnachwuchs im Rhein-Sieg-Kreis

Sankt Augustin-Niederpleis In Sankt Augustin-Niederpleis haben Samstag 300 Nachwuchsfeuerwehrkräfte ihr Können gezeigt. Nachwuchssorgen müssen sich die Wehren im Rhein-Sieg-Kreis wohl nicht machen.

27 Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis sind am Samstag auf dem Sportplatz an der Alten Marktstraße in Sankt Augustin-Niederpleis zum Leistungsnachweis angetreten. 300 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren zeigten ihr Können als Nachwuchsfeuerwehrkräfte und kämpften um Urkunden und Pokale.

Soziale Kompetenzen und Strukturen

So beurteilen die Jugendlichen die Feuerwehr

Am Samstag hatten die jungen Feuerwehrleute sichtlich Vergnügen an ihren Aufgaben, und auch die Teamarbeit schien gut zu funktionieren. Vor allem der Spaß spielt bei vielen eine wichtige Rolle, so auch bei Jungfeuerwehrmann Arpat. „Ich habe es einfach ausprobiert und es hat Spaß gemacht, also bin ich geblieben“, sagte er.