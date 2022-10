„Mam“-Konzert zum Geburtstag in Sankt Augustin : Jugendgruppe in Hangelar trifft sich seit 40 Jahren

Seit auf den Tag genau 40 Jahren gibt es in Hangelar die „Gruppe Rhaban“ um ihren Gruppenleiter Rhaban Schulze Horn (rechts). Foto: Schulze Horn

Sankt Augustin Sie sind nicht mehr die Jüngsten, aber immer noch eine Jugendgruppe: Vor 40 Jahren kam „Gruppe Rhaban“ um Jugendleiter Rhaban Schulze Horn (57) erstmals im Hangelarer Pfarrheim zusammen. Bis heute versuchen sie, sich einmal in der Woche zu treffen. Heute allerdings, um etwa Benefiz-Konzerte wie den Mam-Auftritt am Samstag, 22. Oktober, zu organisieren.

Selbstironisch nennen sie sich zu Karneval die „Ewige Jugend“. Wenn sich der Hangelarer Zoch in Bewegung setzt, freuen sich die Jecken am Wegesrand darauf, zu sehen, was sich „Gruppe Rhaban“ als Motto ausgedacht hat – beispielsweise ein U-Boot mit Musik- und Zapfanlage als Hommage an den Beatles-Klassiker „Yellow Submarine“. Fest steht: Von der Stange ist bei der früheren Gruppe der katholischen Jugend Hangelar nichts. Sie bauen und basteln alles selbst. Dem Jugendalter längst entwachsen, trifft sich die Gruppe um Leiter Rhaban Schulze Horn (57) auf den Tag genau seit 40 Jahren. Ein Geschenk zum Geburtstag machen sich die anpackenden Ewig-Jugendlichen auch selbst: Als echte Rheinländer organisieren sie ein Konzert der Bap-Tributeband Mam – natürlich im Hangelarer Pfarrheim.

Hier begann am 21. Oktober 1982 die Geschichte der Gruppe Rhaban. Schulze Horn übernimmt auf Geheiß des Pfarrers Josef Schlösser die Jungs, die anno 1982 zur Erstkommunion in Hangelar gegangen sind. Die Mädchen bekommen eine eigene Gruppe. Aus den wöchentlichen Gruppenstunden in und am Pfarrheim entwickeln sich Freundschaften – Freundschaften fürs Leben. Denn auch Schulabschlüsse, Zivildienst, Bundeswehr, Wohnortwechsel und andere Begleitumstände des Lebens ändern nichts daran, dass sich „Gruppe Rhaban“ mindestens einmal in der Woche – bevorzugt mittwochs – treffen will.

Wenn sie spielen, wie auf unserem Foto bei „Kultur im Hof“ in Rheinbach, gibt es Stimmung und Gänsehaut: Die BAP-Tributeband MAM ist am Samstag, 22. Oktober, in Hangelar zu Gast. Foto: Wolfgang Henry

Aus der Spiel- und Spaßgruppe aus Kindertagen ist ein zwölfköpfiges Kollektiv geworden, dass als Unterstützer für viele Gelegenheiten und Veranstaltungen im Sankt Augustiner Ortsteil fungiert. „Inzwischen ist ‚Gruppe Rhaban’ im Dorfleben ein fester Begriff, wenn es um ehrenamtlichen Einsatz geht“, sagt Namensgeber Rhaban Schulze Horn. Sie haben viel Spaß und Expertise am Umbauen. So setzen sie jetzt auch im großen Pfarrsaal um, was sie vor Jahren bereits im Discoraum der Jugendräume des Pfarrheims an technischen Finessen realisiert haben. „Seit gut zwei Jahren sind wir damit beschäftigt, den Saal zu einer professionellen Konzert-Location aufzurüsten“, so Schulze Horn. Mit ihren Aktivitäten und Erlösen unterstützen sie die Jugendarbeit der katholischen Pfarrgemeinde – aus alter Verbundenheit zu den Stätten ihrer Kindheit.

Gruppe baut Pfarrsaal zur Konzert-Location um

Legendär ist, dass sie einen Trabant auf dem Schrottplatz fanden, den sie in der Mitte durchflexten, um daraus eine ebenso kultige wie gemütliche Sitzgelegenheit für die Jugendräume zu zaubern. Ihr Getränkestand beim „Hangelarer Spektakel“ vor der katholischen Pfarrkirche genießt in Hangelar ebenfalls Kultstatus. Fest im örtlichen Sprachgebrauch verankert ist, dass die Gruppe den kirchlichen Vorplatz zur Bewerbung der – natürlich selbst gebauten – Bewirtungsstätte inklusive Bühne in „Hangelarer Domplatte“ umbenannt hat.

Das Ehrenamt kostet Zeit – etwa bei der technischen Frischzellenkur des Pfarrsaals. „Neben den Boxen hängen unter der Decke auch Gerüsttraversen, um der Lichttechnik im Saal geeigneten Raum zu geben“, berichtet Schulze Horn. Neu ist auch ein lichtstarker Beamer, der mit der passenden Leinwand das großflächigste Kinoerlebnis in ganz Sankt Augustin zaubern könnte. Rhaban Schulze Horn und seine Jungs, nahezu alle selbst gestandene Familienväter, machen keine halben Sachen. Die Gruppe ist Teil des Lebens – und wird es bleiben. „Die Ideen für weitere Veranstaltungen und vielfältige Aktivitäten sind reichhaltig und bunt“, berichtet der Gruppenleiter vielsagend.