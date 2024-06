Austauschschüler aus Bethlehem So erleben junge Palästinenser in Sankt Augustin ihr Gastland

Miral will nach dem Abitur in Deutschland Medizin studieren. „Ich kann ja schon die Sprache, warum sollte ich das vergeuden?“, findet sie. Sie ist eine von acht Schülerinnen und Schülern aus dem Westjordanland, die momentan zum Austausch in Sankt Augustin wohnen. Zu Hause besuchen sie die deutsche Auslandschule Talitha Kumi in Beit Jal. Der Ort liegt rund zwei Kilometer entfernt von Bethlehem. An der Schule lernen die Jugendlichen von der ersten Klasse an Deutsch und haben auch die Möglichkeit, das deutsche Abitur zu machen. Während ihrer Zeit in der Region nehmen sie am Unterricht des Beethoven-Gymnasiums in Bonn teil.