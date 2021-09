Autorin aus Sankt Augustin : Karin Lehner setzt kreative Ideen sofort um

Sankt Augustin Eigentlich ist sie Informatikerin, in ihrer Freizeit ist Karin Lehner aber meistens kreativ. Sie malt Bilder, singt, baut Skulpturen und schreibt Geschichten. Mit „Max Dreiarm ...“ hat die Sankt Augustinerin jetzt ihr zweites Buch veröffentlicht.

Lehner widmet sich neben ihrer Arbeit unterschiedlichen kreativen Projekten. Sie baut Skulpturen, malt Acrylbilder und schreibt Geschichten. Daher hat sie bei sich zu Hause immer Specksteine und leere Leinwände bereitliegen, um Skulpturen und Bilder anzufertigen. „Das ist wie mit den Ideen zu meinen Büchern: Es kommt eine Idee und da muss am besten das Material schon vorhanden sein“, so Lehner.

Die Autorin wohnt in Hangelar und ist im Alltag Informatikerin. Karin Lehner arbeitet hauptberuflich als technische Redakteurin in einer Software-Firma. entschied sich bewusst für ein Informatikstudium, trotz der Vielzahl an künstlerischen Ideen. „Ich bin froh, dass ich nicht dazu gezwungen bin, dauernd etwas zu produzieren. Dass ich jeder Idee nachgehen kann, wenn ich es möchte, ohne darauf zu achten, ob das ein kommerzieller Erfolg wird“, erzählt sie. Neben ihren künstlerischen Aktivitäten war die Informatikerin auch während des Studiums 14 Jahre in einer Band, schrieb Songtexte und sang. Das Kinderbuch „Max Dreiarm … und seine Geschichte“ ist bereits ihr zweites veröffentlichtes Buch. Ihr Roman „Schema: Ein phantastischer Roman“ kam 2009 heraus.