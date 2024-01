Karnevals-Eklat in Sankt Augustin Präsidentin der Stunksitzung: Übergriffige Äußerungen sind „ein absolutes No-Go“

Als Präsidentin der Kölner Stunksitzung ist Biggi Wanninger nicht nur eine der einflussreichsten Frauen im Kölner Karneval, sondern auch eine der wenigen weiblichen Moderatorinnen einer Karnevalssitzung. Die Stunksitzung entstand als Gegenbewegung zum organisierten Karneval, die Initiatoren erklärten damit dem schlüpfrigen Herrenwitz und dem einst üblichen Sexismus in der Bütt und auf der Bühne den Kampf an. Nach den übergriffigen Äußerungen, die der Sitzungspräsident in Sankt Augustin während einer Veranstaltung am vergangenen Wochenende gegenüber einem Kind machte, haben wir Wanninger nach ihrer Reaktion gefragt.