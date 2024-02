Protest gegen Fremdenhass in Sankt Augustin Bündnis ruft zur Kundgebung „Jeck gegen Nazis“ auf

In den vergangenen Wochen haben bereits zahlreiche Demonstrationen in der Region stattgefunden. Auslöser dafür waren die Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam, bei dem auch die massenhafte Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund Thema war. In Eitorf, wo die AfD am 24. Januar eine Dialogveranstaltung im Bürgerzentrum angemeldet hatte, gingen rund 3000 Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. In Hennef demonstrierten 1500 Menschen, in Siegburg waren es nach Schätzungen der Stadt noch einmal etwa 3000. Rund 3000 Menschen gingen auch in Troisdorf auf die Straße. Weitere 1200 Menschen demonstrierten in Niederkassel.