Reaktionen auf Eklat in Sankt Augustin „Kinder sind nicht nur süße Dekoration, sie haben auch Rechte“

Erst hatte er sein Amt ruhen lassen, am späten Dienstagabend dann verkündete die Prinzengarde der Stadt Sankt Augustin, dass sie sich von ihrem Präsidenten getrennt hat. Die Entscheidung dazu sei einstimmig gefallen. Der Vorstand „distanziert sich im Namen des gesamten Vereins in aller Deutlichkeit von den in der Zeitung dargestellten Aussagen des Präsidenten“, erklärt der Vorstand mit Blick auf das, was am Samstag auf der Bühne ihres Garde- und Tollitätentreffens geschehen war. Die Reaktionen auf den Vorfall bewegen sich zwischen Empörung und Entsetzen. Eine Bonner Rechtsanwältin hat sogar Strafanzeige gegen den Mann gestellt. Der wiederum berichtet am Mittwoch, dass er neben Beschimpfungen mittlerweile auch Morddrohungen erhalten habe.