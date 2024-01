Garde- und Tollitätentreffen in Sankt Augustin Prinzengarde trennt sich nach Eklat von ihrem Präsidenten

Die Prinzengarde der Stadt Sankt Augustin hat sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Präsidenten getrennt. Der Beschluss sei am Dienstagabend einstimmig in einer außerordentlichen Sitzung des Vorstandes erfolgt, teilte dieser auf GA-Anfrage mit. Man distanziere sich im Namen des gesamten Vereins und in aller Deutlichkeit von den Aussagen des Mannes, hieß es weiter.