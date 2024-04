Nach dem Karnevals-Eklat in Sankt Augustin Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen früheren Präsidenten ein

Der Vorfall hatte Sankt Augustin in der Karnevalszeit überregional in die Medien gebracht: Als er auf der Bühne den Orden eines Mädchens entgegennahm, hatte der damalige Präsident der Sankt Augustiner Prinzengarde das mit anzüglichen Bemerkungen kommentiert. Die Reaktionen darauf bewegten sich zwischen Entsetzen und Empörung, eine Bonner Anwältin erstattete sogar Strafanzeige gegen den Mann. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat das daraufhin eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt inzwischen eingestellt. Das bestätigte Staatsanwalt Sebastian Buß am Donnerstag auf Nachfrage.