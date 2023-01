Teure Kamelle in der Region : Karnevalsvereine kämpfen mit hohen Preisen für Wurfmaterial

Region Die Preissteigerung macht auch vor Kamelle, Chips und Strüssjer nicht halt. Vor allem vor kleine Karnevalsvereine wird das zum Problem. So gehen sie damit um.

Besonders für die Kinder ist es ein großer Spaß, wenn sie entlang der Karnevalszüge darauf warten, dass es Kamelle von den Wagen „regnet“. Auch die Erwachsenen freuen sich, wenn sie während der jecken Umzüge die eine oder andere Tüte Popcorn oder Chips fangen. Dass die Karnevalsvereine in diesem Jahr aber mit enormen Preissteigerungen für das Wurfmaterial kämpfen, wird dabei oft vergessen. Laut Aussagen einiger Vereinsvorsitzenden und Zugleiter mussten sie in diesem Jahr beim Einkauf von Kamelle und Chips zwischen 25 und 30 Prozent mehr investieren als 2020.

Restbestände dürfen nicht verwendet werden

Für das Komitee hat er für dieses Jahr Wurfmaterial im Wert von 4.000 Euro beim Handelshof bestellt. „Das ist alles zwischen 20 und 30 Prozent teurer geworden. Wir haben aber im Vergleich zu 2020 nur wenig beim Einkauf reduziert. Das wird beim Zug kaum auffallen. Da haben kleinere Vereine schon größere Probleme. Zudem habe ich den Eindruck. dass sich die Metro aus dem Karnevalsgeschäft zurückziehen will", so Sola Schröder.Das kann Claudia Famulla, Präsidentin und Erste Vorsitzende der Niederpleiser Damen KG „Herzblättchen“ nicht unbedingt bestätigen. „Es gibt vielleicht nicht mehr die große Auswahl und in der Metro wird auch nicht mehr diese riesige Verkaufsfläche für Wurfmaterial zu finden sein. Aber man kann dort per Liste bestellen. Das hat auch wunderbar geklappt“, sagt Famulla, die vor ein paar Tagen die Bestellung abgeholt hat.

Mehr Qualität statt Masse

Sie hat allerdings auch bemerkt, dass man für Wurfmaterial mittlerweile mehr investieren muss. Kostete ein Beutel mit Schokoriegeln oder Chips früher fünf Euro, müssen dafür mittlerweile 7,50 Euro bezahlt werden. „Wir haben aber nicht weniger bestellt. Wir wollen schließlich nicht ohne Wurfmaterial dastehen, so lange wir es uns noch leisten können. Dabei schauen wir ohnehin mehr auf Qualität als auf Masse“, sagt Famulla. Auch Guido Hoffmann, Vorsitzender der Großen Königswinterer KG, bemerkt beim Einkauf des Wurfmaterials höhere Preise. „Ein Karton mit 100 Tütchen Chips kostete früher sieben und jetzt zwölf Euro“, sagt Hoffmann und stellt Preissteigerungsraten von bis zu 30 Prozent fest. „Wir haben unser Budget etwas anpassen müssen, aber trotzdem reichlich bestellt. Es stellt sich natürlich die Frage, wie lange sich das alles noch finanzierten lässt “, so Hoffmann.

2.000 Euro für Wurfmaterial

Auch in Meckenheim, in Rheinbach, in Troisdorf und an der Ahr kämpfen die Karnevalisten mit den höheren Preisen. „Wir haben versucht, die gleiche Menge, dafür aber etwas preisbewusster einzukaufen und das Sortiment umgestellt“, sagt Peter Klee, Kommandant des Meckenheimer Stadtsoldaten-Corps und bestätigt, dass der Verein auch in diesem Jahr etwa 2.000 Euro in Wurfmaterial investiert.