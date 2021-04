Kostenpflichtiger Inhalt: Osterfeiertage an Rhein und Sieg verlaufen ruhig : Ostern ohne Touristenmassen

In Sankt Augustin sagt Bettina Korte: „Ich hätte gedacht, es wäre mehr los." Foto: Stefan János Wágner

Rhein-Sieg-Kreis Ostern bedeutet normalerweise Zeit für Ausflüge zu beliebten Plätzen an Rhein und Sieg und für Einkäufe zum Fest. Doch der Dämpfer heißt Corona und dazu kommt kühles unbeständiges Wetter. Haben Einheimische und Gäste am Osterwochende in der Region trotzdem etwas Vergnügen? Der GA hat sich umgehört.