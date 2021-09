Feuerwehreinsatz in Sankt Augustin : Kette eines Baukrans verfing sich in einer Stromleitung

Eine Krankette hatte sich am Freitagnachmittag nahe einer Baustelle in Sankt Augustin in einer Stromleitung verfangen und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Foto: Ulrich Felsmann

Sankt Augustin Eine Baukrankette hatte sich am Freitagnachmittag in Sankt Augustin in einer Stromleitung nahe einer Baustelle verfangen. Die Feuerwehr musste den Strom abstellen lassen, um die Kette wieder von der Leitung zu lösen.



Zu einem ungewöhnlichen Einsatz mussten die Kräfte der Feuerwehr Sankt Augustin am Freitagnachmittag ausrücken. Gegen 17 Uhr hatte sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Baustelle an der Hammstraße, Ecke Auf der Heide, die Kette eines Baukrans in eine dort vorbei laufende Stromleitung verfangen.

Wegen des Wetters war der Baukran frei drehend. Da die Krankette laut Angaben der Einsatzleitung vor Ort zu weit nach unten gefahren war, verfing sie sich in der so genannten Niederspannungsleitung. Nachdem der Strom abgestellt war, konnten die Einsatzkräfte mit Hilfe einer Drehleiter die Krankette wieder befreien.

Während des Einsatzes wurde die Straße „Auf der Heide“ für den Verkehr gesperrt. Wie viele Haushalte von der Stromabstellung betroffen waren, konnte von Stromversorger Rhenag am Freitag nicht ermittelt werden. Einige Anwohner und Schaulustige schauten bei der „Befreiungsaktion“ zu.

(ga)