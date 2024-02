Kinderbetreuung in Sankt Augustin Tagesmütter und Tagesväter sollen mehr mitreden dürfen

In Sankt Augustin sollen 55 Prozent aller Kinder unter drei Jahren einen Betreuungsplatz bekommen. Diese Versorgungsquote hatte der Jugendhilfeausschuss (JHA) im vergangenen Frühjahr beschlossen. Zum Kita-Jahr 2024/2025 ist die Stadt von diesem Ziel nur 54 Plätze entfernt. Zwar liegt die Versorgungsquote in Bezug auf die Kitas mit 495 Plätzen und 1373 Kindern erst bei 36 Prozent. Doch kommen 244 Plätze in der Tagespflege hinzu. Das geht aus den Unterlagen des Jugendhilfeausschusses (JHA) hervor. Die 55 Tagespflegepersonen spielen also eine wichtige Rolle in der Kinderbetreuung.