Kinderklinik Sankt Augustin Hier werden Mitarbeiter für Kindernotfälle ausgebildet

Zehn Minuten können über ein Leben entscheiden. Zwar passen sich die meisten Neugeborenen problemlos an ihr neues Leben außerhalb des Mutterleibes an. Doch manche brauchen Hilfe. Unter anderem, um sie zu retten, bietet das Kindernotfall-Trainingszentrum, kurz Kinotz, der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin, Fortbildungen für medizinisches Personal an. So etwa beim zweitägigen Kurs „NLS – Newborn Life Support“. Hier trainieren Mitarbeitende von Kliniken und Rettungsdiensten, die sich mit der Versorgung Neugeborener auskennen müssen, in zwölf Kursstunden viele unterschiedliche Szenarien für deren Erstversorgung.