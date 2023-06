Kirchenkreis an Sieg und Rhein Synode tagt zu Klimaschutz und Seelsorge in Sankt Augustin

Kirche klimaneutral: Die 28 evangelischen Gemeinden an Sieg und Rhein wollen ihre Kirchen und Gemeindehäuser klimaneutral umbauen. Außerdem werde das Seelsorgeangebot in den Gemeinden des rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreises und Beuel ausgeweitet, heißt es in einer Pressemitteilung des evangelischen Kirchenkreises An Sieg und Rhein. Diesen beiden zentralen Themen widmet sich am kommenden Samstag die Kreissynode, das oberste Entscheidungsgremium des Kirchenkreises. Hier kommen knapp 150 Mitglieder der evangelischen Kirche zusammen. Bevor die Tagung beginnt, gibt es ab neun Uhr einen Gottesdienst in der Kirche der Steyler Missionare in Sankt Augustin. Anschließend tagen die Teilnehmer ab 10.30 Uhr in der Aula der Steyler Missionare, die Tagung ist öffentlich.