Prozess am Landgericht Bonn : Kita-Kinder bewarfen Auto mit Schlamm

Prozess am Landgericht Bonn

Bonn/Sankt Augustin Eine PKW-Besitzerin verklagt die Stadt Sankt Augustin auf 9600 Euro Schadensersatz wegen Aufsichtspflichtverletzung des städtischen Kindergartens. Kita-Kinder sollen ihr Auto bei einer Schlammschlacht nachhaltig beschädigt haben. Die Stadt bestreitet die Höhe des Schadens.

Der metallicbraune Hyundai parkte schon einige Tage vor einem städtischen Kindergarten. Da die junge Besitzerin damals im Krankenhaus lag, wollte ihre Mutter das Fahrzeug bewegen. Aber die 57-Jährige stutzte, als sie einsteigen wollte: „Seltsam, wie sieht der denn aus? Der viele Dreck auf der Windschutzscheibe? Kein Baum weit und breit“, so die ersten Gedanken der Mutter, die gestern im Bonner Schadensersatz-Prozess als Zeugin ausgesagt hat. Schließlich hatte die 57-Jährige das Fahrzeug umrundet und war fassungslos: Die gesamte rechte Seite war – wie nach einem Autocross-Rennen – von Matsch und Sand verschmiert. Die Spur, so die Zeugin, führte fraglos zum Kindergarten gegenüber. Auf dem Bürgersteig, am Zaungitter davor – überall waren die vertrockneten Reste einer fulminanten Schlammschlacht zu erkennen.