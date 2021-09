Probleme vor dem Einzug in die Neu- und Umbauten : Kitas in Sankt Augustin sind noch nicht fertig

Auf einen Teil des Tageslichtes und freie Sicht nach Draußen müssen die Kindergartenkinder in der neuen Kita Deichstraße verzichten. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Im November sollen in der Kita Casa Lu die ersten Kinder einziehen, aber noch ist das Haus eine große Baustelle. In der neuen Kita Deichstraße sind die Fenster mit Brettern gesichert. Am Mittwochabend trifft sich der neue Sankt Augustiner Unterausschuss für Kita-Bauprojekte. Die Übersicht der Verwaltung dazu wirft allerdings Fragen auf.



Fortschritte und auch Probleme bei den städtischen Neu- und Umbauten an Kindertagesstätten in Sankt Augustin beschäftigen weiter die Politik. In einer Sondersitzung am 9. August hatte die Politik scharfe Kritik an der Kommunikation zwischen Ausschuss und Stadt geübt und regelmäßigere Informationen eingefordert. Diese Informationen hat die Verwaltung nun in einer Sitzungsvorlage mit Projektplan für den eigens gegründeten Unterausschuss für Kita-Bauprojekte am Mittwochabend vorgelegt.

Zehn der 13 Baumaßnahmen, die in der Vorlage aufgeführt sind und insgesamt 39 Kita-Gruppen bringen sollen, sind mit der Ampelfarbe „grün“ belegt und laufen laut Vorlage „nach Plan“. Im Detail wirft der Plan allerdings neue Fragen auf, denn im Plan fehlt unter anderem die große Problem-Baustelle im städtischen Jugendzentrum in Mülldorf für die Kindertagesstätte „Casa Lu“ des Deutschen Kinderschutzbundes.

Zum Sachstand der Kindertagesstätte „Casa Lu“ gab die Verwaltung auf GA-Anfrage keine Auskunft erteilen. Wie berichtet, war die Fertigstellung der Kita kurz vor geplanten Eröffnung von August auf November 2021 verschoben worden. Eine Aussage, ob der neue Termin zu halten ist, wird für den Mittwochabend erwartet.

Großbaustelle in Mülldorf

Weiterhin eine große Baustelle: das Jugendzentrumsgebäude in Mülldorf, in das die Kita Casa Lu einziehen soll. Foto: Thomas Heinemann

Noch am Dienstagnachmittag herrschte an der Bonner Straße in Mülldorf Großbaustelle: Dem Treppenhaus der künftigen Kita fehlen Außenwände und ein Aufzug. Wo später der Eingang und der Zugang zum Außengelände sein soll, klaffte ein großes Loch, in dem Bauarbeiter mit Presslufthammer Arbeiten vornahmen. Die Vorsitzende des Kinderschutzbundes, Sibylle Friedhofen, wollte sich ebenfalls nicht dazu äußern, wie weit die Bauarbeiten fortgeschritten sind. Sie wolle dem erwarteten Sachstandsbericht der Verwaltung in der Ausschusssitzung nicht vorgreifen. Aus dem Rathaus war jedoch zu erfahren, dass unter anderem eine neu gebaute Bodenplatte aufgrund falscher Höhen wieder entfernt werden müsse. Derzeit gehe die Stadt aber davon aus, die Räume in der zweiten Oktoberhälfte an den Träger übergeben und damit eine Eröffnung Anfang November ermöglichen zu können.

Für den geplanten Kita-Umbau der Flüchtlingsunterkunft am Schützenweg in Niederpleis benötigen die städtischen Planer dem Projektplan vom 3. September entsprechend nach zweimonatiger Wartezeit noch den „schriftlichen Beschluss des Rates aus der Sitzung vom 01. Juli 2021“, um die Planungsarbeiten ausschreiben zu können. Hier steht die Planungsampel derzeit auf Rot.

Grünes Licht signalisiert die Verwaltung in ihrer Übersicht für den Kita-Neubau an der Deichstraße in Buisdorf: „Mängelbeseitigung, Restarbeiten und Ersatzvornahmen“ liefen nach wie vor. Bei Eltern und in Kreisen der Politik, die in den vergangenen Wochen die Einrichtung besucht hatten, sorgt die Formulierung für Verwunderung.

Fenster sind nicht sicher

Nach GA-Informationen liegen Stadt und Bauunternehmer derzeit im Streit. Dabei geht es unter anderem um alle Fenster im ersten Obergeschoss. Weil deren Sicherheit in Frage stehe und eine Nachbesserung durch die Stadt Regressansprüche verfallen lassen würde, habe der Bauhof bereits im Februar die Fenster etwa hüfthoch mit Brettern zugeschraubt, um eine Bruch- und Verletzungsgefahr für die Kinder abzuwenden. Damit werde die Aussicht ins Freie versperrt und auch das in Coronazeiten wichtige Lüften der Räume erschwert, war aus der Kita zu erfahren.

Erwartet werden am Mittwochabend auch Stellungnahmen zu anderen Kita-Bauprojekten, zu denen die Übersicht der Verwaltung Fragen aufwirft. So kündigt die Stadt in der Übersicht für die Einrichtung an der Großenbuschstraße einen Zuwachs um sechs Gruppen ab dem Jahr 2025 an. Sie soll allerdings nach Plan erst zum 1. August 2026 fertig gestellt werden.

Unterdessen gehen die Arbeiten etwa an der größten Kindertagesstätte an der Wellenstraße weiter voran. Der Innenausbau habe begonnen und der Fertigstellungstermin sei unverändert für den 1. Februar 2022 vorgesehen. Fortschritte kündigt die Verwaltung auch für die Kindertagesstätte am Kreisverkehr der Haupt- zur Pleistalstraße in Niederpleis an: Der Investor habe den Bauantrag gestellt und die Baugenehmigung werde voraussichtlich im Oktober erteilt, um zum 1. August 2023 mit insgesamt vier Gruppen in das Gebäude einziehen zu können.

Neu sind Pläne der Stadt, offenbar an der Straße „Am Kirchenberg“ in Niederpleis eine Kindertagesstätte zu errichten. Heute befinden sich auf dem Gelände Spargel- und Erdbeerfelder. Hierzu habe die Verwaltung wieder Gespräche mit dem Investor aufgenommen, ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen. Details zur neuen Einrichtung und zum Investor teilte die Stadt am Dienstag nicht mit.