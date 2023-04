Fahrer wurde leicht verletzt: Kleinwagen überschlägt sich am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag gegen 0.25 Uhr mit seinem Kleinwagen am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg verunglückt. Der Mann wollte im Autobahnkreuz von der A3 kommend auf die A560 in Richtung Hennef beziehungsweise Bonn fahren, als er aus noch ungeklärten Gründen im einspurigen Baustellenbereich der Tangente nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei fuhr er auf eine Leitplanke, erfasste mehrere weitere Leitplanken und ein Autobahnverkehrsschild und prallte überschlug sich schließlich.