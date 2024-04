Maßnahme in Sankt Augustin 64 neue Bäume verbessern das Klima an den Straßen

Um den widrigen Standortbedingungen an den Straßen in der Stadt, aber auch der zunehmenden Trockenheit, Starkregenereignissen und Hitzewellen zu trotzen, wählte die Stadt aus ihrer Sicht besonders geeignete Baumarten aus. Eine weitere Besonderheit: Alle Bäume, die nun gepflanzt wurden, sind bereits zwischen 15 und 20 Jahren alt. Sie haben einen Stammumfang von 20 bis 25 Zentimetern und die Baumkrone ist stärker entwickelt als bei den Bäumen, die sonst an die Straßenränder gepflanzt werden.