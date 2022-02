Kommentar zum Streit zwischen Rat und Verwaltung : Brückenbauer in Sankt Augustin gesucht

Bürgermeister Max Leitterstorf: Sein Noteinsatz als Vermittler ist gefragt. Foto: Meike Böschemeyer

Meinung Sankt Augustin Der Streit zwischen Sankt Augustins Bürgermeister Max Leitterstorf und der Politik hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Was steckt dahinter? Die Fronten zwischen Rat und Verwaltung sind hart, da muss ein Vermittler her, meint unser Autor.

In Sankt Augustin läuft es nicht rund. Schon seit geraumer Zeit scheint zwischen Stadtrat und Verwaltungsspitze das Vertrauen zu schwinden. Dass ein Stadtrat wegen einer nicht sanierten Straße in Hangelar den Bürgermeister quasi indirekt auffordert, sein Amt niederzulegen, mag auf den ersten Blick übertrieben wirken. Der offene Brief von Sascha Bäsch ist aber nur die Reaktion auf eine ganze Reihe von ungeklärten Konfliktpunkten zwischen Verwaltung und Stadtrat.

Immer wieder muss die Politik erfahren, dass die Verwaltung ihr Informationen vorenthält oder ihr offenbar gar die Unwahrheit sagt. Das zeigte sich beispielsweise beim Verkauf des Areals der ehemaligen Gärtnerei Werner in Menden oder aktuell bei der maroden Unterführung der Linie 66 in Mülldorf. Erinnert sei an dieser Stelle auch an die unsäglichen Probleme bei den städtischen Neu- und Umbauten an Kindertagesstätten in Sankt Augustin.

Die Politik reibt sich dabei nicht nur an Bürgermeister Leitterstorf, der sein Haus nicht ausreichend in Griff zu haben scheint, sondern vor allem an dessen Technischen Beigeordneten Rainer Gleß. Nicht umsonst hatte die neue Ratsmehrheit Gleß entmachtet und Ali Dogan zum neuen Ersten Beigeordneten und allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters gewählt. Gleß, so hieß es im Hintergrund, solle mehr Ressourcen freibekommen, um Bau- und Planungsamt auf Vordermann zu bringen. In Gremien zieht er schon mal mit Bemerkungen den Groll der Politik auf sich, wenn er etwa FDP-Fraktionschefin Stefanie Jung nach einem Beschluss sagt, er werde „mal schauen“, ob er das umsetze.