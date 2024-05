Kommunen an Rhein und Sieg in Not Was können Landtagsabgeordnete für Kommunen tun?

Rhein-Sieg-Kreis · Die Aufgaben werden mehr, die finanziellen Mittel nicht. Die Folge: Immer mehr Kommunen geraten in Geldnot, 40 Prozent der Kommunen in NRW erhöhen in diesem Jahr die Grundsteuer. Was können Landtagsabgeordneten von Rhein und Sieg tun, um den Städten und Gemeinden, in denen sie gewählt wurden, zu helfen?

28.05.2024 , 18:00 Uhr

Viele der Parlamentarier, die im Landtag in Düsseldorf Gesetze verabschieden, haben in der Kommunalpolitik begonnen und sind dort weiterhin aktiv. Foto: dpa/Federico Gambarini