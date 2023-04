Personalpolitik in Sankt Augustin Kontroverse um Nachfolge von Sozialdezernent Ali Dogan

Laut mehrerer Ratsmitglieder hatte Bürgermeister Max Leitterstorf den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung in den Osterferien seinen Vorschlag zum Ersten Beigeordneten geschickt. Die Fraktionen hatten erst durch die Sitzungsvorlage von dem Beschlussvorschlag erfahren. Martin Metz (Grüne), Stadtratsmitglied in Sankt Augustin und Ortsvorsteher von Meindorf, wundert sich über diese Reihenfolge. „Wenn dem Bürgermeister an der Person als Ersten Beigeordneten gelegen wäre, hätte er das anders kommuniziert“, so Metz.