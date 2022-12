Konzertchor Rhein-Sieg : Klassische Chormusik als Entspannungsangebot für die ganze Familie

Beim Chorwochenende: Chorleiter Georg Bours feilt an Klängen und Harmonien für das vorweihnachtliche Konzert in Sankt Anno. Foto: Susanne Haase-Mühlbauer

Sankt Augustin Vor einem Jahr hat sich der Konzertchor Rhein-Sieg gegründet, der seinen Ursprung im Kammerchor des Rhein-Sieg-Gymnasiums hat. Mit einem Konzert bieten die Sängerinnen und Sänger nun Anspruchsvolles zur Weihnachtszeit für ein generationenübergreifendes Publikum.



Als Schulmusiker und Leiter mehrerer Chöre im Rhein-Sieg-Kreis weiß Georg Bours, wie er das vielstimmige Klangbild seines Laienchores „konzertreif“ aufbaut und erarbeitet. Das zeigt der Leiter des Konzertchores Rhein-Sieg mit viel Liebe zum Detail. Unsaubere Harmonien oder schwankende Tempi sind für ihn ein „No-Go“. Inzwischen sind es 45 Sängerinnen und Sänger im Alter von 25 bis 86 Jahren, die Bours mit seiner Liebe zum Detail zu Höchstleistungen aufbaut. Das zeigte sich beim letzten Probenwochenende vor dem großen Auftritt am dritten Adventssonntag in der Siegburger Pfarrkirche Sankt Anno. Dann kann man den Konzertchor mit festlicher Chormusik zur Weihnachtszeit erleben.

Eigentlich sei sie „nur durch Zufall“ in den Chor geraten, erinnert sich Jessica Merkler (47) heute. Eine Freundin hatte sie zu einer Probe mitgenommen und der Begeisterungsfunke „für diese Art der Musik“ sei dann schlichtweg übergesprungen. Heute ist Merkler als erste Vorsitzende des „Konzertchores Rhein-Sieg“ begeisterte Mitstreiterin ihrer Sangesgemeinschaft, in der sie sich mit einem Lächeln als „zuständig für den organisatorisch-zwischenmenschlichen Bereich“ beschreibt. „Uns allen macht es einfach eine unglaubliche Freude, ein schwieriges Stück aus dem Nichts heraus einzustudieren“, sagt Merkler fasziniert. Schwierige, bis zu achtstimmige Sätze von Händel und Mendelssohn meistert die Altistin inzwischen problemlos. „Auch wenn jemand zu uns kommt und keine Noten lesen kann, wird er von unserem Chorleiter so weit gefördert, dass das am Ende klappt und Spaß macht.“

Mit coronabedingter Verzögerung konnte Chorleiter Bours im Frühjahr letzten Jahres sogar ein Konzert zum Beethoven-Jahr 2020 erarbeiten. Mit seinen Sängern arrangierte er sich – bei fast täglichen Proben mit einer Vielzahl von kleinen Einzelgruppen. Damit erarbeitete Bours mit den Stimmgruppen ein komplexes Klangbild.

Nun steht ein vorweihnachtliches Konzert in der Anno-Kirche bevor. Auf die anspruchsvolle „Ceremony of Carols“ von Benjamin Britten und ein achtstimmiges Stück zum Advent von Mendelssohn freut sich Merkler dabei bereits besonders. „Wir sind zwar alle – bis auf unseren Chorleiter – Laien“, sagt sie. „Er schafft es aber immer mit sehr viel Mühe, Können und Elan, jeden von uns ins Boot zu holen und uns die Stücke beizubringen.“

Hervorgegangen aus RSG-Kammerchor

Der ehemalige Lehrer für Religion und Musik am Rhein-Sieg-Gymnasium (RSG) in Sankt Augustin hatte den Kammerchor am RSG ursprünglich aus einer Schul-AG heraus gegründet und mit Verstärkung durch engagierte Schüler-, Lehrer- und Elternstimmen zu einem hochkarätigen Ensemble gemacht. Mit seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst und Eintritt in das Rentenalter ergab sich bei vielen Sängerinnen und Sängern die Frage nach einem möglichen Fortbestand des Chores jenseits der Schule.

So gründeten die Sankt Augustiner im vergangenen Jahr den Konzertchor Rhein-Sieg mit Eintrag ins Vereinsregister und wechselnder Beheimatung der Probenorte. Mal wurde im Sankt Augustiner RSG-Foyer geprobt, dann in der Siegburger Kirche Sankt Elisabeth auf dem Deichhaus. Auch im Hangelarer Haus der Nachbarschaft sang der Konzertchor und nun ist es das Forum der Gertrud Koch-Gesamtschule in Troisdorf, wo die wöchentlichen Proben stattfinden.

Musik für die ganze Familie

So wie das Alter des Chores den Bogen zwischen Sängern im Alter von 25 bis 86 Jahre schlägt, so soll auch das Publikum generationenübergreifend sein. „Wir wollen Musik für die ganze Familie machen und da darf es nicht am Geld scheitern“, sagt die Vorsitzende, die als vierfache Mutter auch attraktive Angebote für Familien anbieten möchte. „Familienkarten ermöglichen Kindern in Begleitung ihrer Eltern bei uns einen kostenlosen Eintritt“, sagt Merkler. Diese Musik sei schließlich als Entspannungsangebot für alle gedacht. Und das gelte für das Zuhören genauso wie für das aktive Mitsingen. Zeit, zur Chorprobe zu gehen, sei bei den meisten sehr knapp, gibt Merkler zu. „Aber wenn man mal in der Probe angekommen ist, ist man froh, solche tollen Werke mitsingen zu können.“

Wer einmal unverbindlich dienstags von 18.30 bis 21 Uhr im Forum Troisdorf der Gertrud Koch-Gesamtschule vorbeischauen und in eine Probe hineinschnuppern möchte, kann sich unverbindlich unter 0151/56507590 telefonisch informieren. Als Chor-Projekt für Weihnachten 2023 steht bereits jetzt englische Kathedralmusik und ein Deutsches Requiem auf dem Plan – dazu werden weitere Sänger gesucht.