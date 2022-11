Zentrum von Sankt Augustin : Kostenloses Parken wird auf zwei Stunden begrenzt

Die Stadt will die Parkströme im Zentrum besser steuern. Dazu soll die kostenlose Parkdauer rund um Rathaus, Huma und Hochschule auf zwei Stunden begrenzt werden. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Anwohner der zentrumsnahen Wohnsiedlungen hatten die Pläne der Stadt zu einem neuen Parkraumkonzept zuletzt kritisiert. Jetzt hat die Politik für das kommende Jahr eine Testphase beschlossen.



Für zwei Stunden bleibt das Parken nahe des Sankt Augustiner Zentrums weiterhin frei, wenn eine Parkscheibe im Auto liegt. Wer länger im Zentrum zu tun hat, muss ab Mai 2023 auf kostenpflichtige Parkplätze oder Parkhäuser ausweichen. Das könnte auch Auswirkungen auf die zentrumsnahen Wohngebiete wie die Blumen- und Europasiedlung und das Spichelsfeld haben. Im Oktober hatte die Stadt bei einer Bürgerinformation deswegen ihre Pläne zur Parkraumbewirtschaftung vorgelegt, war damit aber bei vielen Anwohnern auf wenig Gegenliebe gestoßen. Die Verwaltung gibt an, mit der Test-Einführung die Bewohner der Siedlungen vor ungebetenen Besuchern, die vor ihren Haustüren parken, schützen zu wollen. Viele Betroffene sehen indes nach wie vor keinen erhöhten Park- und Handlungsdruck. Ungeachtet der Kritik hat der Mobilausschuss nun mit einer Gegenstimme vom Aufbruch für die Beschlussvorlage der Verwaltung votiert.

Die sieht vor, dass ab dem 1. Mai 2023 die Parkraumbewirtschaftung im Zentrum beginnt und dann das kostenlose Abstellen eines Autos per Parkscheibe auf zwei Stunden begrenzt wird. „Das geschieht völlig unabhängig vom Baubeginn“, sagt der Technische Beigeordneter Rainer Gleß mit Blick auf die Fläche an der Rathausallee zwischen Huma und Hochschule. Momentan können dort noch kostenlos insgesamt 250 Fahrzeuge abgestellt werden, im kommenden Jahr soll sie aber bebaut werden. Spätestens am 1. November 2023 soll dann eine einjährige Testphase beginnen, bei der Bewohner der zentrumsnahen Siedlungen, die nicht über eigene Stellplätze auf ihren Grundstücken verfügen, für eine Jahresgebühr von 30,70 Euro einen Anwohnerparkausweis beantragen können.

Der Erwerb ist laut Stadt nicht verpflichtend, sondern lediglich ein Angebot. Die Kosten für die Ausweise würden nur den Verwaltungsaufwand decken. Besucher der Wohngebiete können dort jeweils montags bis freitags von neun bis 18 Uhr zwei Stunden mit Parkscheibe kostenlos parken. An den Wochenenden entfällt die Parkscheibenregelung. Handwerksbetriebe oder Pflegedienste, deren Wagen länger als zwei Stunden in den Siedlungen stehen müssen, können gegen eine Tagesgebühr von einem Euro Parkausweise bei der Stadt beantragen. Nach einem Jahr will die Stadt die Erfahrungen und Ergebnisse der Testphase erneut dem Mobilitätsausschuss vorlegen.

Das Autofahren im Zentrum insgesamt unattraktiver machen und somit den Aspekten des Klimaschutzes und der Mobilitätswende Rechnung tragen – so skizziert Rainer Gleß die Pläne der Stadt zum Thema Parkraum. „Wir geben hier auch keinen Standortvorteil auf, da es ja immer noch möglich ist, zwei Stunden kostenlos im Zentrum zu parken. Versuchen sie das mal in Köln oder Bonn“, sagte der Technische Beigeordnete. Zudem habe Sankt Augustin immer noch mehr Parkfläche als vor zehn Jahren. „Der Unterschied ist nur, dass diese Flächen künftig bewirtschaftet werden.“

Testphase als Chance

Claudia Feld-Wiehlpütz von der CDU will mit ihrer Zustimmung zu dem städtischen Vorhaben dem erhöhten Parkdruck im Zentrum Rechnung tragen. „80 Prozent aller Beschwerden, die mich aus Mülldorf erreichen, betreffen den ruhenden Verkehr“, sagt die Ratsfrau auf Anfrage. Sie vermutet, dass sich der Parkdruck ab dem Zeitpunkt der Bebauung an der Rathausallee noch erhöhen wird. „Die Testphase sehe ich als Chance, um nun ein vernünftiges Parkraumkonzept zu erstellen, denn wir brauchen dringend eine Lösung. Nach einem Jahr können wir dann schauen, wo wir nachjustieren müssen“, so Feld-Wiehlpütz.