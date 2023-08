Erinnerung an 62 tote Sowjetbürger Kriegsgräberstätte in Hangelar ist endlich instandgesetzt

Das Mahnmal im südöstlichen Teil des Friedhofs Hangelar ist aus drei Teilen zusammengesetzt: Sockel, Mittelblock und Kreuz. In die Vorderseite ist eine Inschriftplatte aus schwarzem Granit mit kyrillischen Buchstaben eingelassen, übersetzt heißt es da: „Hier ruhen die Leichen von 62 Sowjetbürgern, die in faschistischer Gefangenschaft zwischen 1941 und 1945 starben.“ Auf den Block aufgesetzt ist ein russisches Kreuz, erkennbar an dem unteren schrägen Querbalken – ein oberer dritter Balken fehlt. „Die beschriebene Gedenkstätte auf dem Hangelarer Friedhof – Mahnmal für die russischen Kriegsgefangenen zusammen mit den hierher transportierten, im Halbkreis gelegten Grabplatten polnischer Offiziere – ist aus zeit- und ortsgeschichtlichen Gründen als Denkmal ‚bedeutend‘ im Sinne des Denkmalschutzes einzuordnen“, so May weiter. „Ebenfalls dient dieses Mahnmal dazu, wie viele weitere im Stadtgebiet, der Menschen zu gedenken, die in Kriegen verstorben sind, die sie nicht persönlich zu verantworten hatten. An seiner Erhaltung besteht daher ein öffentliches Interesse.“