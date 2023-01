“Russengräber“ in Sankt Augustin : Kriegsgräberstätte ist noch immer verwahrlost

Sollte längst saniert sein: Gedenkstätte am Massengrab von sowjetischen Kriegsgefangenen. Foto: Dylan Cem Akalin

Sankt Augustin Vor einem Jahr schon sollte die ungepflegte und verwitterte Gedenkstätte am Massengrab von sowjetischen Kriegsgefangenen auf dem Friedhof in Hangelar saniert werden. Geschehen ist bis heute nichts. Warum? Der Volksbund findet den Zustand „einer Kriegsgräberstätte nicht angemessen“.

Die Menschen wurden einst von Deutschen geschunden und in den Tod getrieben. Heute, fast 80 Jahre später, erinnert nur eine schmucklose und verwahrloste Gedenkstätte an die Gräueltaten aus der Nazi-Zeit: „Hier ruhen 62 sowjetische Bürger umgekommen in faschistischer Gefangenschaft in den Jahren 1941-1945“, ist da zu lesen. Ein nicht ganz korrektes sogenanntes Russisches Kreuz mit nur einem waagerechten und einem schrägen Kreuzarm weist darauf hin, woher die Begrabenen kamen. Es habe schon einen Ortstermin vor mehr als zwei Jahren gegeben, an dem auch Vertreter der Bezirksregierung und des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge teilgenommen hätten, hatte die Stadt Sankt Augustin vor einem Jahr berichtet. Da hatte sie auch versprochen, die Grünanlage solle im Frühjahr 2022 gepflegt werden, und auch die Steinmetzarbeiten sollten dann beginnen. Es lägen eine Entwurfszeichnung für die Anlage und Angebote von Handwerksbetriebe vor, hieß es. Geschehen ist indes bis heute gar nichts. Warum?

Die Antwort der Stadtverwaltung lässt eine Woche auf sich warten. Die verschiedenen Dezernate müssten sich noch absprechen, sagt Stadtsprecher Benedikt Bungarten. „Die Angebotseinholung für die verschiedenen erforderlichen Gewerke hat leider, auch vor dem Hintergrund der Verfügbarkeit von Firmen, mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich gedacht“, entschuldigt sich Bungarten. Inzwischen lägen die Angebote vor, sodass nun bei der Bezirksregierung ein Antrag auf Zuschüsse gestellt werde, bevor die Aufträge für die Instandsetzung an die Firmen vergeben werden können.

Der Volksbund muss gehört werden

Zwei Wochen brauchte die Bezirksregierung in Köln, um den Vorgang in der Behörde zu finden. Zwei Wochen lang gab es aus Köln nicht mehr als ein Schulterzucken. Stefan Schmidt, Landesgeschäftsführer NRW des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, findet den Vorgang zur Grabstätte in Hangelar hingegen auf Anhieb. Für die Kriegsgräber im Inland seien in der Regel die Kommunen zuständig, sagt er. Das gelte auch für Kriegsgräber auf kirchlichen Friedhöfen und werde durch das Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG) geregelt. „Dazu gibt es zudem die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz (GräbVwV), in der genau beschrieben ist, wie Namen in Massengräbern in einer Gräberliste aufzulisten sind.“ Schmidt betont, dass auch die Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber klar geregelt sei. In der Verordnung stehe auch, dass der Volksbund vor jeder neuen Anlegung, Ausgestaltung und Änderung von Begräbnisstätten „gehört werden muss“. Schmidt: „Daher waren wir auch seinerzeit zu einem Ortstermin hinzugezogen worden.“

Dieser hatte nach einer Bürgerbeschwerde über den Zustand der Gedenkstätte am 28. Oktober 2020 stattgefunden. Auch je ein Vertreter der Bezirksregierung und der Stadt Sankt Augustin hatte daran teilgenommen. „Laut unserer Akten ist die Instandsetzung offenbar noch nicht abgeschlossen“, sagt Schmidt, der auch mit einem Missverständnis aufräumt: Die Bezeichnung der Stätte als „Russengräber“ sei falsch. Dort lägen auch Tote aus der Ukraine, aus Georgien, aus Aserbaidschan und anderen früheren Sowjetrepubliken. Die Begutachtung und die Fotodokumentationen hätten jedenfalls gezeigt, dass „die Bürgerbeschwerde völlig berechtigt war“, sagt der Landesgeschäftsführer des Volksbunds. „Der Zustand ist einer Kriegsgräberstätte nicht angemessen. So darf solch eine Grabstätte auf keinen Fall aussehen.“

Was alles gemacht werden muss

„Ihr Anruf zeigt, dass unseren Empfehlungen bislang nicht Folge geleistet wurde“, sagt Schmidt und zählt diese auf: Grundlegende Instandsetzung, Kenntlichmachung der Gräberfläche für 62 Kriegstote, Eingrenzung der Gräberfläche sowie, sofern bekannt, die Dokumentation weiterer Namen auf dem Gräberfeld. Der Volksbund hatte außerdem die Reinigung der Grabsteine, des Gemeinschaftsgrabsteins und des Kissensteins empfohlen, sowie die Ablage der vorhandenen Grabsteine am vorderen Rand der Anlage.

Zu den Vorgaben für die Ausgestaltung einer Gedenkstätte gehöre auch, dass sie abgegrenzt und mit einer Namensliste der Bestatteten versehen sein müsse. Wenn möglich sollten die Gräberlisten mit dem Büro für Kriegsgräberfürsorge bei der russischen Botschaft in Berlin abgeglichen werden. Nötig sei auch eine Dokumentation aller namentlich bekannten und die Anzahl von unbekannten Toten.

Schmidt räumt ein, dass im Fall von sowjetischen Kriegsgräbern die Dokumentation sehr lückenhaft sei. „Die Gräberkarteien befanden sich seit Kriegsende unter Verschluss in Russland und wurden erst in den 1990er Jahren freigegeben“, so Schmidt. Seitdem arbeiten Historiker, unter anderem beim Volksbund, an der Rekonstruktion der Gräberlisten. Bei Millionen von Toten sei das eine kaum zu überschauende Aufgabe. Lag eine rekonstruierte Liste vor, wurde sie – im Normalfall – dem Büro für Kriegsgräberfürsorge zum Abgleich vorgelegt. Erst dann wurden die Namen auf der Kriegsgräberstätte dokumentiert.“

Dokumentation der Toten

Der Kontakt zur russischen Botschaft läuft Schmidt zufolge über das NRW-Innenministerium, nicht auf kommunaler Ebene. „Aufgrund des Krieges in der Ukraine ist dieser Kontakt aktuell sehr eingeschränkt. Viele Projekte zu sowjetischen Kriegsgräberstätten liegen daher derzeit auf Eis“, weiß der Geschäftsführer.

„Unabhängig von der Namensliste, kann die Kommune die Grabstätte aber instandsetzen und pflegen“, meint Schmidt, der für eine einheitliche und deckende Neubepflanzung sowie einen Rückschnitt des Rhododendronbusches plädiert.

Am Donnerstag hatte auch die Bezirksregierung Köln den Sachverhalt geklärt. Ein Sprecher der Behörde bestätigte, dass die „umfassende“ Instandsetzung der Anlage bei einem Ortstermin festgehalten worden sei. „Die hierfür erforderliche konkrete Kostenanmeldung ist seitens der Stadt Sankt Augustin im Februar 2022 der Bezirksregierung Köln vorgelegt worden“, sagte er. Indes würden die Kosten „erst nach Durchführung der Arbeiten und Vorlage des Ausgabenachweises als sogenannte Sonderinstandsetzungsmaßnahme durch uns erstattet“. Wahrscheinlicher ist aber, dass Sankt Augustin keine weiteren Gelder mehr bekommt.