Interview mit Autorin Silvia Möller : Kriminelles rund um den Kirchturm

Interview Sankt Augustin Detektive im Zeichen christlicher Werte: Kommunionkinder ermitteln und lösen in Silvia Möllers Krimis komplizierte Fälle. Die Bücher der Autorin aus Hangelar sind beliebt – und klettern bei Amazon sogar auf Platz eins der Bestsellerliste.

Ihre Helden entlarven Kunstfälscher, vereiteln Entführungen und bringen gestohlenes Diebesgut zutage. Sie sind clevere Detektive im Alter von Schülern. „Sie sind völlig normale Kinder“, sagt die Autorin der Krimireihe, deren Hauptdarsteller ein wenig an die „Pfefferkörner“ aus der gleichnamigen Fernsehserie oder „Die drei Fragezeichen“ von Alfred Hitchcock erinnern. Was Silvia Möllers Krimi-Helden von den berühmten Altersgenossen unterscheidet, ist ein Detail, das auch die Zielgruppe ihrer Leser genauer definiert. Ihre Helden sind Kommunionkinder, die kurz vor ihrer Erstkommunion spannende Fälle rund um ihren Kirchturm erleben. Wie Silvia Möller ihr einzigartiges Genre fand, was sie bewegt und warum die christlichen Werte ihrer Krimi-Helden richtig „cool“ sind, verriet die Augustiner Erfolgs-Autorin im Gespräch mit Susanne Haase-Mühlbauer.

Ihren ersten Erstkommunions-Krimi „Der geheimnisvolle Diebstahl“ von 2014 gibt es inzwischen in der 9. Auflage. Er ist Amazon-Bestseller Nummer eins in der Sparte religiöse Literatur für Kinder – Nachfrage ungebrochen. Wie erklären Sie sich diesen Hype?

Silvia Möller: Was die Geschichten mit den Kindern machen, das entdecke ich oft bei Lesungen. Die Kinder fiebern gespannt mit, sie finden diese Geschichten einfach spannend und identifizieren sich mit den Figuren in den Krimis. Wenn es zum Beispiel um den Diebstahl eines Papageis geht, dann ist das für Kinder im Alter von neun oder zehn Jahren eine richtige Entführung. Sie wollen helfen. Kinder sind gerne hilfsbereit und wollen sich auf vielen Ebenen solidarisch zeigen.

Möller: Wir feiern auf dem Weg zur Erstkommunion in regelmäßigen Abständen unsere sogenannten Wege-Gottesdienste. Dabei spürt man ganz deutlich, wie wichtig es den Kindern ist, zur Kommunion zu gehen. In Hangelar sind es 34 Kinder, die sich auf ihr großes Fest freuen und dankbar sind, dass es stattfindet, wenn auch erst im Juni und mit Einschränkungen.

Sie leben mit ihrer Familie in Hangelar. Findet man Lokalkolorit in Ihren Storys wieder?

Möller: Wenn man die moderne Hangelarer Kirche Sankt Anna aus den 70ern kennt, dann kann man sie in einer Geschichte wiedererkennen und auch das Evangeliar, das in einer anderen Geschichte verschwindet, gleicht in der Illustration dem Hangelarer Original, aber grundsätzlich schreibe ich keine Lokalkrimis, sondern für Kinder in ganz Deutschland.