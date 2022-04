Kein Subventionsbetrug bei Corona-Soforthilfen : Kurierfahrerin auch in zweiter Instanz freigesprochen

Durchsuchungen auch in Bonn : Betrug mit Corona-Hilfe und Starkregen-Soforthilfe in Millionenhöhe In Bonn, Köln und Bergisch Gladbach gab es mehrere Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen. Eine Familie soll Corona-Hilfen und Starkregen-Soforthilfe in Millionenhöhe ohne entsprechende Voraussetzungen beantragt haben.