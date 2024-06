Fall aus Sankt Augustin Verurteilter Vergewaltiger erneut vor Landgericht

Derzeit muss sich ein 35-jähriger Mann aus Sankt Augustin wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung und Sachbeschädigung vor der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten. Wenn die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zutreffen, dann wäre die Tat bereits der zweite Übergriff auf eine Partnerin, dessen sich der 35-Jährige schuldig gemacht hätte: Am 31. Oktober 2019 war er wegen Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Besitzes kinderpornografischen Materials zu einer sechsjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.