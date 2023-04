Lärmschutzbeirat Hangelar Platzrunde lässt sich nicht weiter optimieren

Die Frage über die Aussagekraft der Flugspur-Verfolgungssysteme wie Flightradar24 oder FlightAware beschäftigt den Lärmschutzbeirat des Verkehrslandeplatzes Bonn/Hangelar schon seit geraumer Zeit. Am Donnerstag prallten im Beueler Rathaus wieder die Einschätzungen und Bewertungen von Piloten und Lärmschutzinitiativen, wie zuverlässig denn öffentlich zugängliche Trackingsysteme sind, aufeinander. Professor Detmar Jobst, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen Ratsfraktion in Bonn und Mitglied des Aufsichtsrats der Flugplatz Hangelar GmBH, argumentierte, dass FlightAware ein recht genaues Bild der Flugbewegungen gebe. Zumindest stimmten die Angaben des Systems mit seinen eigenen Beobachtungen am Flugplatz Hangelar ziemlich gut überein.