Urteil am Landgericht Bonn : 38-Jähriger legte Feuer wegen drohender Zwangsräumung

Sankt Augustin/Bonn Weil niemand seine Möbel bekommen sollte, zündete ein 38-jähriger Frührentner aus Sankt Augustin seine Wohnung an, als ihm die Zwangsräumung drohte. Nun muss er wegen schwerer Brandstiftung dreieinhalb Jahre in den Knast.

Dabei hatte das Bonner Schwurgericht den 38-Jährigen just in den Knast geschickt: Dreieinhalb Jahre Haft wegen schwerer Brandstiftung, so der Tenor. Am 23. September 2021 hatte der Frührentner gegen 12 Uhr in seiner Wohnung in einem städtischen Wohnkomplex in Sankt Augustin ein Feuer gelegt, die Warnmelder ausgeschaltet, hatte die Räume verlassen und war zu seiner Mutter nach Hennef gefahren.