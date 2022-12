Urteil am Landgericht Bonn : Siebeneinhalb Jahre Haft für Vergewaltigung der Ehefrau

Sankt Augustin Zu siebeneinhalb Jahren verurteilte das Landgericht Bonn einen 37-Jährigen aus Sankt Augustin. Der hatte nicht nur seine Ehefrau schwer misshandelt und vergewaltigt, sondern auch versucht, sich dem Prozess mit einer erfundenen Krebserkrankung zu entziehen.

Vor dem Bonner Landgericht endete am Freitagmittag nach sieben vorausgegangenen Verhandlungstagen ein aufsehenerregendes Verfahren um einen 37-jährigen Mann aus Sankt Augustin, dem die zweifache Vergewaltigung seiner Ehefrau sowie weitere Gewalttaten gegen die Mutter dreier gemeinsamer Kinder vorgeworfen wurden. Zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis wegen besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung in einem Fall sowie wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung in dem zweiten verurteilten die Richter der 10. Großen Strafkammer unter dem Vorsitz von Marc Eumann den Sankt Augustiner. Dazu kommt noch ein weiterer Fall von vorsätzlicher Körperverletzung sowie Urkundenfälschung.

Das hebt den Fall auch von vergleichbaren Gewalttaten ab: Fast fühlt man sich an den bekannten Hollywoodfilm „Catch me if you can“ erinnert, in dem Leonardo DiCaprio in diversen Berufen Karriere macht, ohne auch nur die geringste Qualifikation dafür erworben zu haben. Der nun Verurteilte beließ es zwar bei einem einzigen Arbeitgeber. Sein letztes echtes Zeugnis datiert allerdings aus dem Jahr 2012 und attestiert dem Mann lediglich eine bestandene Ausbildung als Industriemechaniker. Mit gefälschten Zeugnissen über eine Weiterbildung zum Techniker sowie über frei erfundene Bachelor- und Masterabschlüsse brachte er es aber zunächst zum Werkstattleiter und bald darauf zum Leiter des Entwicklungsbüros eines Siegburger Unternehmens. Seine Arbeit blieb tatsächlich ohne jede Beanstandung, häufige Fehlzeiten begründete der Mann mit einer schweren Krebserkrankung.