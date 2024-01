Urteil asm Landgericht Bonn Trio muss sich für Überfall auf Pizzabäcker verantworten

So rief er den nun ebenfalls verurteilten 28-Jährigen heimlich an, behauptete, der Pizzabäcker schulde ihm Geld und überredete den Kumpel am Telefon, den Sohn des Pizzabäckers auf dem Heimweg zu überfallen. Der 28-Jährige willigte ein, und weil er keinen Führerschein hatte, sollte der jüngere Bruder ihn abholen. So geschah es denn auch, der Überfall blieb allerdings erfolglos. Obwohl der 28-Jährige mit einem 20 Zentimeter langen, harten Stock mehrfach auf sein Opfer einschlug, gelang es ihm nicht, dessen Bauchtasche mit den Tageseinahmen zu erbeuten. Das Opfer erlitt allerdings mehrere Platzwunden am Kopf, die im Krankenhaus genäht werden mussten.