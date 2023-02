Kinder- und Jugendmedizin : Landtag in Düsseldorf beschäftigt sich mit Asklepios Kinderklinik

Landtag in Düsseldorf beschäftigt sich mit Asklepios Kinderklinik

NRW-Landtag will die Asklepios Kinderklinik erhalten. Foto: Dylan Cem Akalin

Sankt Augustin Mit einer Online-Petition wollen Oliver Schmidt und Denis Waldästl die Schließung der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin verhindern. Nachdem die Petition 10.000 Unterzeichner gefunden hat, beschäftigt sich der NRW-Landtag mit dem Thema.

Sie wollen öffentlich auf die Situation der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin aufmerksam machen. Weil die Schließung der Klinik im Raum stand, haben Oliver Schmidt und Denis Waldästl vor einem Jahr die Online-Petition #Kinderklinikretter ins Leben gerufen. Mehr als 10.000 Menschen haben die Petition bereits unterzeichnet. Bei einem Erörterungstermin des Petitionsausschusses im Düsseldorfer Landtag stellte Waldästl als Mit-Initiator der Petition dar, warum die Kinderklinik in Sankt Augustin aus Sicht von Familien so wichtig für die medizinische Versorgung im Rhein-Sieg-Kreis ist. Er macht deutlich, dass es auch um die wohnortnahe medizinische Notfallversorgung von Kindern- und Jugendlichen gehe und um den Erhalt „bundesweit renommierter“ Fachbereiche.