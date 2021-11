Mobiles Impfen in Sankt Augustin : Lange Warteschlange beim Impftermin in Mülldorf

Bei der Impfaktion des Kreises bildete sich eine lange Schlange vor dem Feuerwehrhaus in Mülldorf. Foto: Feuerwehr Sankt Augustin

Sankt Augustin Eine lange Schlange von Wartenden bildete sich am Donnerstagnachmittag bei einem Einsatz des mobilen Impfteams des Rhein-Sieg-Kreises an der Feuerwehr in Mülldorf.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Ziech

Die Impfbereitschaft wächst, das zeigt ein Foto von einem Einsatz des mobilen Impfteams des Rhein-Sieg-Kreises am Feuerwehrhaus in Mülldorf. Eine lange Schlange Impfwilliger zog sich am Donnerstagnachmittag die ganze Gartenstraße entlang. Das mobile Impfteam stellte in den vergangenen Wochen bereits fest, dass die Zahl derjenigen, die sich bei den Einsätzen direkt vor Ort eine Impfdosis abholen, nahezu verdoppelt hat im Vergleich zu den Vorwochen.

Der nächste Einsatz des mobilen Impfteams ist für Samstag am Stadtmuseum in Siegburg geplant. Außerdem wird der Rhein-Sieg-Kreis in der kommenden Woche eine stationäre Impfstelle im Huma-Einkaufszentrum in Sankt Augustin eröffnen und in der Woche darauf eine in Meckenheim. Termine für beide Impfstationen können bereits jetzt gebucht werden, allerdings nur jeweils für fünf Wochen im Voraus. Darauf macht der Rhein-Sieg-Kreis aufmerksam.