Kommentar zur Aufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister von Sankt Augustin : Langer juristischer Streit

Meinung Sankt Augustin Die Einstellung Benedikt Bungartens als neuen Pressesprecher der Stadt Sankt Augustin hat ein Geschmäckle, findet unser Autor. Und sagt der Stadt einen langen Rechtsstreit vorher

Bewerbung am Sonntag, Zusage am Montag

Neuer Pressesprecher in Sankt Augustin : Mehrheit legt Aufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Max Leitterstorf ein Es gibt auch weiter Streit zwischen der Ratsmehrheit in Sankt Augustin und dem CDU-Bürgermeister Max Leitterstorf. SPD, Grüne und FDP werfen dem Sankt Augustiner Bürgermeister Rechtsbruch vor und legen Aufsichtsbeschwerde ein. Stein des Anstoßes ist die Besetzung der Pressesprecher-Stelle im Rathaus.

Leitterstorf mag gute Gründe haben, seinen Parteifreund zum Pressesprecher der Stadt zu machen und sozusagen per Eildekret den Fachbereich Personal und Organisation an sich zu reißen. Er wäre nicht der erste Bürgermeister, der einen engen Vertrauten in die Verwaltung holt. Aber das Vorgehen hat ein Geschmäckle – wie der ganze Ablauf. Da bewirbt sich der Stadtrat Benedikt Bungarten (CDU), dessen Mutter Büroleiterin des Bürgermeisters ist, an einem Sonntag bei der Stadt und bekommt am Montag schon die Zusage. Und dann soll er nach dem Willen des Bürgermeisters gleich einen Vertrag mit einer Erfahrungsstufe bekommen, die er gar nicht vorweisen kann.