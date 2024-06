Langer Tag der Region Exkursionen gaben Einblicke in Tourismus und Industrie

Man sehe nahezu alle Facetten der Region im Rhein-Sieg-Kreis, sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, derzeit Vorsitzende des Vereins Region Köln-Bonn, beim anschließenden Empfang für die Teilnehmer im Garten der Steyler Missionare in Sankt Augustin. Sie begrüßte die „große regionale Familie“ und wies auf die regionale und interkommunale Zusammenarbeit hin, die es in der Region inzwischen seit 22 Jahren gibt. „Wir können es uns heute nicht mehr erlauben, das Rad an jeder Ecke neu zu erfinden“, so Reker. Als ein Beispiel nannte sie den Kompass Fördermittelmanagement, schließlich seien alle Kommunen gleichermaßen einem Förderdschungel ausgesetzt und hätten mit verschärften Haushaltslagen zu kämpfen.