Lesung von Doris Knecht „Ich hasse Veränderungen, aber irgendwas muss geschehen“

Die Lesung, die von Susanne Patt-Bohlscheid moderiert wird, findet am Dienstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr in der Hochschul- und Kreisbibliothek am Campus Sankt Augustin an der Grantham-Allee 20 statt. Eintrittskarten kosten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Im Vorverkauf sind sie erhältlich bei der Bücherstube Sankt Augustin, Alte Heerstraße 60, und in der Hochschul- und Kreisbibliothek. Außerdem können Karten an der Abendkasse gekauft werden. Kartenreservierungen sind per Mail an bibliothek@h-brs.de oder telefonisch unter 02241 865 680 möglich. Reservierte Karten sollen spätestens 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung abgeholt werden.