Zu Gast auf dem Sofa in Sankt Augustin Deshalb droht der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern

Jens Beckert, Jahrgang 1967, ist seit 2005 Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und Professor für Soziologie in Köln. Er hat in Göttingen, New York, Princeton, Paris und an der Harvard University gelehrt. Im Jahr 2005 wurde er mit dem Preis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet, 2018 verlieh die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihm den Leibniz-Preis. Sein Buch „Verkaufte Zukunft“ ist für den Deutschen Sachbuchpreis 2024 und den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.