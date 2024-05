Lesung „Zu Gast auf dem Sofa “ Warum ein Garten viel Liebe, aber wenig Ordnung braucht

Die Autorin Katrin de Vries ist 1959 im ostfriesischen Rheiderland in Niedersachsen geboren. Sie hat den Schriftsteller Georg Klein geheiratet und zwei Kinder. Zusammen leben sie heute wieder in Ostfriesland. De Vries verfasste in ihrem Leben bereits Erzählungen, Comictexte, Dramen und Hörspiele. Ihr neustes Werk, aus dem sie in Sankt Augustin liest, ist ein Sachbuch und erschien im Februar dieses Jahres. 2003 nahm sie am Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt teil.