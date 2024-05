Line Dance in Sankt Augustin Von dem Versuch, nicht aus der Reihe zu tanzen

Der Montagmorgen beginnt auf schwingendem Parkett. Die Tänzerinnen betreten nach und nach den dunklen Holzboden des Tanzsaals in Sankt Augustin. Sie stehen in Grüppchen zusammen, plaudern vergnügt und lachen lauthals. Line Dance-Trainerin Margit Fischer-Michely begrüßt die Besucherin in leichtem Trainingsoutfit, mit Jazzdance-Schuhen und einem Headset am Kopf. Pünktlich um neun Uhr stellen sich die rund 20 Frauen in Reihen vor der Übungsleiterin auf. Sie empfehlen ihrem Gast einen Platz in der Mitte, um sich die Schritte besser von den Nachbarinnen abgucken zu können. Dieser Rat wird sich später als nützlich herausstellen – auch wenn der Platz im Zentrum zunächst Unbehagen bereitet.