Wilder Müll in Sankt Augustin Lkw-Ladung Gewerbeabfälle mitten in der Idylle am Niederberg

Sankt Augustin · Ein riesiger Müllberg am Waldrand in Sankt Augustin: Ein Bürger meldet den Fund an mehreren Stellen. Doch offenbar ist niemand dafür zuständig. Was nun?

14.08.2024 , 12:02 Uhr

Am Waldrand im Ortsteil Niederberg liegt dieser riesige Haufen Gewerbemüll. Foto: Dylan Cem Akalin