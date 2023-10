Fahrt durch Lohmar und Sankt Augustin Mann kassiert wegen nicht zugelassenem Auto zwei Anzeigen in einer Stunde

Gleich zweimal hat die Polizei am Dienstagmorgen im Rhein-Sieg-Kreis einen 21-Jährigen in einem nicht zugelassenen Auto angehalten. Die Einsatzkräfte hatten den Mann nach Angaben der Polizei Siegburg zunächst in Lohmar gestoppt, weil er ohne zu Blinken abgebogen war.